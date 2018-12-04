من صوت لصلاح؟ ثنائي عربي ودعم من أمريكا الوسطى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن اختيارات الصحفيين المُوكل إليهم التصويت على قائمة الـ30 لاعبًا المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) والتي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم.

وفاز اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية عام 2018 بعد أن جمع أكبر عدد من النقاط من الصحفيين الذين شاركوا في التصويت بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) في المركز الثاني، ثم الفرنسي أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد) في المركز الثالث يليه مواطنه كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) ثم كانت المفاجاة بتراجع الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) إلى المركز الخامس تلاه المصري محمد صلاح في المركز السادس.



ويجري التصويت بناء على اختيار المجلة للجنة تحكيم دولية مكونة من عدد من الصحفيين المتخصصين، مع ممثل واحد لكل بلد.

ويتم منح جائزة "بالون دور" وفقا لـ3 معايير: الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، تصنيف اللاعب من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية اللاعب.

ويحصل صاحب الاختيار الأول على 6 نقاط، والثاني على 4 نقاط، والثالث على 3 نقاط، والرابع على 2 نقطة، والخامس على 1 نقطة.

وبحسب ما أشارت إليه ماركا فإن المصري محمد صلاح حصل على المركز الأول من ثلاثة دول هي مصر واليمن وفلسطين، في حين حصل على نقاط المركز الثانيبدعم من أمريكا الوسطى عن طريق (جزر تركس وكايكوس- ترينداد وتوباجو)، بالإضافة إلى السنغال، الفلبين، كيرخيزستان، الأردن، والبحرين.

بالنسبة للمركز الثالث والذي يحصل على نقاط ثلاث فقد حظى صلاح بدعم كل منالسعودية، أذربيجان، البوسنة والهرسك، كمبوديا، أفريقيا الوسطى، استونيا، ايسلندا، ايرلندا، العراق، هونج كونج، كازاخستان، ليبريا، الكويت، ماكاو، مولدوفا، موزمبيق، السودان، سوازيلاند، سوريا، طاجيكستان، زامبيا، زيمبابوي.

على الجانب الاخر منحت كل منصربيا، سلوفاكيا، تنزانيا، السويد، تشاد، مالطا، موريشيوس، اوزباكستان، باكستان، ليبيا، كينيا، غينيا الاستوائية، ليتوانيا، ايرلندا، جزر الفارو، كندا، الكاميرون، جزر كوك، كوت ديفوار، اللاعب المصري نقطتين.

بينما حصل على نقطة واحدة فقط من كل منسانت مارين، سيراليون، سنغافورة، الصومال، تركمنستان، توجو، فيتنام، جزر الماديف، نيجيريا، عمان، أوغندا، بورتوريكو، رومانيا، قطر، بنما، ليتوانيا، ارتريا، ايران، جامبيا، فنلندا، جبل طارق، اليونان، ايطاليا، جنوب أفريقيا، استراليا، بنجلاديش، بلجيكا، بيلا روسيا، بتسوانا، البرازيل، جزر القمر، الكونغو.