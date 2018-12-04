جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لخوض مباراة المصري، وذلك لحساب المواجهة المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الزمالك غياب كل من محمود حمدي "الونش" بسبب الإصابة، فيما يغيب المدافع محمد عبد الغني بسبب الإيقاف بعد العقوبة الموقعة عليه من جانب لجنة المسابقات.

فيما يغيب كل من أيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا وعمر صلاح لأسباب فنية.

وعرفت قائمة الزمالك تواجد المغربي حمد أحداد وهو الذي غاب عنها مؤخرًا.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم " جنش " و عماد السيد.

خط الدفاع : محمود علاء وحمدي النقاز و بهاء مجدى و محمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو.

خط الوسط : طارق حامد و فرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن و محمد إبراهيم و عبد الله جمعه و يوسف اوباما ومصطفى فتحي.

خط الهجوم :عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد.