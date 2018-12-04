بالأرقام.. الأهلي الثالث عربيا.. استفادة الزمالك ودجلة وسموحة في الأكثر ربحا من المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن توزيع العوائد المادية للأندية نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم التي أقيمت بروسيا 2018.

فيفا أسس برنامج العوائد المالية للأندية قبل بطولة كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، بعد اتفاقية تمت بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية التي تعمل بالنيابة عن جميع الأندية على مستوى العالم.

وزادت حصة الأندية في مونديال روسيا 2018، عن حصة الأندية التي شارك لاعبيها في كأس العالم البرازيل 2014، والتي بلغت وقتها 70 مليون جنيه، بزيادة 40 مليون دولار عن التي تم تخصيصها في مونديال جنوب إفريقيا 2010.

ويقدم النادي نموذج طلب إلى برنامج الفيفا، يُبدي خلاله رغبته في الحصول على نسبة المساهمة في نجاح كأس العالم، من خلال مشاركة لاعبيه.

البرنامج منح النادي الأهلي، أعلى عائد في الاندية المصرية بما يعادل مليون و744.695 ألف دولار، وحل في المركز الثالث عربيا وفي المركز 22 على مستوى العالم لأعلى الأندية جنيا للربح نظيره مشاركة لاعبيه في المونديال.

كما حصد الزمالك 795.937.50، فيما حصد كلا من سموحة على 95.512.50 ألف دولار. ووادي دجلة على 76.410 ألف دولار.

وسبق الأهلي عربيا في الصدارة ناديين سعوديين، وهما الهلال بمبلغ 2 مليون و24.865 ألف دولار، وأهلي جدة السعودي مليون و889.025 ألف دولار.

وجاء في صدارة الأندية التي جنت أرباح نظير مشاركة لاعبيها في المونديال مانشستر سيتي نظير ما يتجاوز 5 مليون دولار، وريال مدريد 4 مليون و800 ألف دولار، وتوتنهام 4 مليون و385 ألف دولار، وبرشلونة 4 مليون و145 ألف دولار.

ويحصل النادي من مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده يوميا على 8.830 دولار خاضعة للضرائب والاستحقاقات، مع ضرب هذا المبلغ في عدد الأيام التي يستمر فيها اللاعب مع المنتخب.

وتحصد الأندية على مقابل نظير مشاركة اللاعبين في المونديال، قبل انطلاقه بأسبوعين حتى آخر مباراة للمنتخب على أن تحصل الأندية التي شارك معها اللاعب قبل المونديال بسنتين على حصة من الأرباح.

حيث تحصد الأندية التي شارك معها اللاعب خلال الفترات التالية موزعة كالتالي:

من يوليو حتى سبتمبر 2016، من أكتوبر حتى ديسمبر 2016، من يناير حتى مارس 2017، أبريل حتى يونيو 2017.. بواقع ثلث القيمة كل لاعب

من يوليو حتى سبتمبر 2017، ومن أكتوبر حتى ديسمبر 2017، ومن يناير حتى مارس 2018، وأبريل حتى مايو 2018.. بواقع ثلث القيمة كل لاعب

من يونيو حتى يوليو 2018.. بواقع ثلث القيمة لكل لاعب.

وحصل كوبس يونايتد الفنلندي الذي خاض معه عبدالله السعيد تجربة احترافية خلال الفترة من إبريل حتى يونيو 2018، بعد أزمته مع النادي الأهلي على مبلغ 95.512.50 دولار.

ويحصل النادي على نظير تواجد اللاعب مع منتخب بلاده في المونديال، حتى في حالة عدم مشاركته.

وحصل الاهلي على إجمالي تلك المبالغ نظيره مشاركة لاعبيه: محمد الشناوي، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وأحمد فتحي، ومروان محسن، بالإضافة للثنائي عبدالله السعيد الذي أعير لكوبس الفنلندي قبل الانتقال لأهلي جدة، وعلي معلول نظير تواجده مع منتخب تونس في المونديال، بالإضافة لأحمد حجازي الذي انضم لويست بروميتش الإنجليزي قادما من الأهلي في يوليو 2017.

فيما حصل الزمالك نظير مشاركة اللاعبين: محمود حمدي الونش، وطارق حامد، بالإضافة للاعبين الذين كانوا ضمن صفوفه خلال العامين الأخيرين قبل المونديال: علي جبر، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمود عبدالمنعم كهربا.

كما حصل سموحة على مبلغ مالي نظير مشاركة أيمن أشرف الذي انتقل من سموحة إلى النادي الأهلي في أغسطس 2017.

وحصد دجلة أرباحا نظير مشاركة عصام الحضري الذي لعب ضمن صفوفه حتى يوليو 2017 قبل الانضمام للتعاون السعودي، وعمرو طارق الذي انضم لأورلاندو سيتي الأمريكي قادما من دجلة في فبراير 2018.