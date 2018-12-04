الصفقة الثالثة .. "حمدان" يوقع عقود انضمامه للاهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي

أكد محمد السدودي وكيل اللاعب حامد حمدان صانع ألعاب نادي غزة الفلسطيني، أن موكله وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي المصري.

وأشار السدودي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن حمدان وقع على عقوده مع الأهلي والتي تمتد إلى خمس سنوات مقبلة.

وقال وكيل اللاعب: "اللاعب وقع للأهلي بالفعل لمدة خمس سنوات، وقام بالتوقيع على استمارة الناشئين خاصة أنه من مواليد عام 2000".

واختتم: "حمدان يلعب في مركز المهاجم الصريح وكذلك صانع ألعاب خلف المهاجم مباشرةً".

الجدير بالذكر أن الأهلي سبق له التوقيع مع الفلسطيني الآخر محمود السلمي خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة لمحمد محمود لاعب وسط دجلة.