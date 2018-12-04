رياضة | يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube

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بث مباشر مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف

والتقى فريقي اهلى جدة ووفاق سطيف، في ثلاث مباريات سابقة، فاز فيها الأهلي في لقاءان بينما انتصر الوفاق في مباراة واحدة.

وشهددت المباريات الثلاث السابقة فوزاً نظيفاً لأحد الفريقين، حيث فاز الأهلي مرتين بنتيجة واحدة هي (1/0)؛ بينما فاز وفاق سطيف، بنتيجة (2/0).

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube

مشاهدة مباراة اهلى جدة اليوم

كما شهدت المبارات الثلاث التي جمعت الفريقان، حالتي طرد كانتا من نصيب كل من دي سوزا لاعب الهلال، وحسام الدين غشة لاعب الوفاق؛ بينما احتسب حكم المباريات ضربة جزاء وحيدة في ألقاءات الثلاث وكانت من نصيب اهلى جدة وسجل منها التونسي خالد بدرة هدف الفوز.

موعد مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف

يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube

وتنطلق صافرة«جهاد جريشة » الحكم المصرى لمباراة اهلى جدة ووفاق سطيف ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من البطولة العربية، في تمام الساعة 7.30 بتوقيت السعودية ،و 6.30 بتوقيت مصر.