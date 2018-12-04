رياضة | يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube

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يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube
بث مباشر مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف
والتقى فريقي اهلى جدة ووفاق سطيف، في ثلاث مباريات سابقة، فاز فيها الأهلي في لقاءان بينما انتصر الوفاق في مباراة واحدة.
وشهددت المباريات الثلاث السابقة فوزاً نظيفاً لأحد الفريقين، حيث فاز الأهلي مرتين بنتيجة واحدة هي (1/0)؛ بينما فاز وفاق سطيف، بنتيجة (2/0).
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube
مشاهدة مباراة اهلى جدة اليوم
كما شهدت المبارات الثلاث التي جمعت الفريقان، حالتي طرد كانتا من نصيب كل من دي سوزا لاعب الهلال، وحسام الدين غشة لاعب الوفاق؛ بينما احتسب حكم المباريات ضربة جزاء وحيدة في ألقاءات الثلاث وكانت من نصيب اهلى جدة وسجل منها التونسي خالد بدرة هدف الفوز.
موعد مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube
وتنطلق صافرة«جهاد جريشة » الحكم المصرى لمباراة اهلى جدة ووفاق سطيف ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من البطولة العربية، في تمام الساعة 7.30 بتوقيت السعودية ،و 6.30 بتوقيت مصر.
تشكيلة اهلى جدة ووفاق سطيف فى مباراة اليوم
وتُعد مباراة اليوم بين اهلى جدة ووفاق سطيف من الواجهات العصيبة لكلا الفريقان، حيث يعاني صفوف الفريقان من عجز كبير في لاعبيه نتيجة التعرض للإصابات.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube
ويفتقد فريق اهلى جدة خلال مباراة اليوم لخدمات كل من السومة وجانيني وسوزا؛ بينما سيشارك اللاعبين المصريين محمد عبد الشافي وعبد الله السعيد في مباراة اليوم.
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube
اعتمد الأرجنتيني "بابلو جويدي" مدرب فريق اهلى جدة ، في تشكيلته على العديد من الوجوه الشابة واللاعبين البدلاء من بينهم ، فراس الغامدي وعبد الله مجرشي بالإضافة إلى صاحب هدف الفوز في مباراة الذهاب اللاعب العبقري عبد الرحمن غريب.
القنوات الناقلة لمباراة اهلى جدة ووفاق سطيف
يلا شوت - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم | بث مباشر مباراة الاهلي ووفاق سطيف لايف Youtube
وتنقل مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف حصرياً على قناة أبو ظبي الرياضية لكرة القدم على النايل سات والعرب سات؛ كما يمكن مشاهدة مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف بث مباشر عبر موقعنا من خلال الرابط التالي:
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