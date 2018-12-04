رياضة | تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف كورة

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تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف كورة
تذاع اليوم مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف؛ ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم،و نقدم لكم بث مباشر مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف فى تمام الساعة 7.30 بتوقيت السعودية، تابعو ماتش اهلى جدة اليوم عبر موقعنا.
مشاهدة مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف
تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف كورة
ويستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، مساء اليوم الثلاثاء فريقي اهلى جدة ووفاق سطيف، ضمن منافسات مباريات إياب دور الستة عشر من البطولة العربية.
بث مباشر مباراة اهلى جدة ووفاق سطيف
وانتهت مباراة الذهاب بين اهلى جدة ووفاق سطيف، بفوز الفريق السعودي بهدف دون رد بأقدام لاعبه عبد الرحمن غريب.
تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف كورة
وتُعد مباراة اليوم حاسمة ومصيريه لكلا الفريقين، حيث ستمنح مباراة اليوم بطاقة التأهل لأحد الفريقان للوصول إلى دور الثمانية من البطولة العربية للأندية.
وفي حال تمكن اهلى جدة، من حسم مباراة اليوم لصالحة، فسيكون ثاني الأندية السعودية المتأهلة لدور الثمانية من البطولة العربية للأندية بعد تأهل فريق الهلال السعودي.
تابع لايف HD اون لاين | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف اليوم يلا شوت | بث مباشر مباراة اهلي جدة ووفاق سطيف كورة
وخرج فريق النصر السعودي من البطولة العربية للأندية بعد مباراته مع نادي مولودية الجزائري، بينما خرج فريق الاتحاد على يد الوصال الإماراتي في بداية المسابقة وتحديداً في دور 32.
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