رياضة | عمرو جمال ينتظم في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو جمال ينتظم في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلص عمرو جمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من نزلة البرد التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة في مران الأمس.

وانتظم جمال في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء علي التتش في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الجونه التي تقام غدا.

جدير بالذكر أن عمرو جمال، مقيد ضمن قائمة الانتظار بالفريق ويشارك في التدريبات لتجهيزه للمرحلة المقبلة.