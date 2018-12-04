رياضة | قطر تقترب من استضافة السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تقترب من استضافة السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت دولة قطر، من استضافة مباراة الترجي التونسي، والرجاء المغربي، على ملعب خليقة الدولي، في نهائي بطولة السوبر الإيفريقي.

ويأتي ذلك بعد زيارة أحمد أحمد رئيس الكاف لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعرض الأخير استضافة المباراة في بداية حملتها للترويج عن نهائيات كأس العالم والتي ستقام بالدوحة 2020.

ومن المنتظر أن يتم حسم القرار يوم الخميس المقبل خلال اجتماع الكاف، وإذات تمت المواققة ستكون أول مرة لخوض سوبر إفريقيا خارج القارة.

وكان الترجي، تأهل لتلك للمبارة عقب الفوز على الأهلي، برباعية مقابل ثلاثة أهداف، بينما توج الرجاء المغربي، باقب الكونفدرالية على حساب فيتا كلوب الأنجولي بنفس النتيحه.