رياضة | محضر إثبات حالة ضد حلبية والنادى المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محضر إثبات حالة ضد حلبية والنادى المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرر مسئولو فرع الجيزة للناشئين والبراعم للنادى المصرى البورسعيدى محضر إثبات حالة رقم 2642 إدارى قسم المناخ ببورسعيد ضد النادى المصري ورئيس مجلس إدارته سمير حلبية والمدير التنفيذي إبراهيم شتا لعدم تنفيذ بنود التعاقد بين النادى المصري والفرع التابع له فى الجيزة.

وقال مصطفي شومان المدير الإدارى لفرع الجيزة أن النادى المصرى حصل على مقدم قيمة التعاقد 150 ألف جنيه، مقابل منحنا حق إقامة فرع للنادى المصري فى الجيزة ومنحنا حقوق قيد اللاعبين فى البراعم وفريقى الناشئين مواليد 2000 و2002 وإدارة الفريقين إدارة كاملة إلا أن النادى لم يلتزم بالعقود المبرمة ورفض قيد أى لاعب فى صفوف الناشئين حتى الأن والاكتفاء بقيد البراعم فقط.

وأضاف أن فرع الجيزة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التى تحقظ حقوقه تجاه النادى المصرى، الذى لم يلتزم باتفاقاته رغم تشجيع رئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة على الاستثمار الرياضى، إلا أن إخلال النادى المصرى بتعاقداته يجهد عمليات الاستثمار فى مهدها التى تسجعها الدولة ولايشجع المستثمرين على الاستثمار فى مجالات الرياضة، محذراً كافة الجهات التى ترغب فى التعاون مع النادى المصري بعدم إبرام أى تعاقدات مع إدارة النادى الحالى لأنها لاتلتزم بتعاقداتها.

وأوضح أن أولياء الأمور اللاعبين الناشئين من مواليد 2000 و2000 طالبوا حلبية باسترداد الأموال التى دفعوها وأنهم سينظموا أكثر من وقفة احتجاجية أمام مكتبه فى الدقى وسيتقدمون بشكاوي لاتحاد الكرة ووزارة الرياضة ولمحافظ بورسعيد للحصول على حقوق أولادهم مطالبين باستردا فلوسهم من النادى البورسعيد وحرمانه من قيد أى لاعب بسبب إخلاله ببنود عقده فى فرع الجيزة.