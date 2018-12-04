فيفا:الأهلي الأعلى ربحًا في عوائد الأندية نظير المشاركة في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن العوائد المادية للأندية نظير مشاركة لاعبيها في كأس العالم النسخة الأخيرة التي أقيمت بروسيا 2018.

ووفقًا لموقع فيفا فإن الأهلي صاحب أعلى عائد بقيمة ما يقرب من مليون دولار و745 ألف، بينما حصل الزمالك على ما يقرب من 796 ألف دولار، بينما حصل سموحة السكندري على ما يقرب من 96 ألف دولار، ووادي دجلة 76 ألف دولار.

ويتم احتساب حصة كل نادي وفقًا لآلية معينة تأخذ بعين الاعتبار عدد لاعبي النادي الذين تم اختيارهم لتمثيل منتخب في كأس العالم، وكذلك عدد الأيام التي أمضاها كل لاعب في البطولة، بدءًا بأسبوعين قبل المباراة الافتتاحية وحتى اليوم الذي يلي إقصاء المنتخب المعنيّ. ومن ثم يتم تقديم حصّة إلى النادي/الأندية التي كان اللاعب مسجلاً فيها رسمياً في السنتين اللتين تسبقان اليوم التالي لإقصاء المنتخب المعنيّ من البطولة.

وكانت قائمة المنتخب الوطني في كأس العالم قد ضمت 23 لاعبًا هم:

عصام الحضري ، شريف إكرامي ، محمد الشناوي، أحمد فتحي، أحمد المحمدي، محمد عبد الشافي، أحمد حجازي، عمر جابر، علي جبر، سعد سمير، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، محمد النني، عبد الله السعيد، شيكابالا، محمود حسن تريزيجيه، رمضان صبحي، طارق حامد، محمود كهربا، عمرو وردة، سام مرسي، محمد صلاح، مروان محسن.

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