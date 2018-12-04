شكرا لقرائتكم الأهلي يضم الفلسطيني حامد حمدان لمدة 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم مسئولو الأهلى الفلسطيني حامد حمدان لاعب نادي غزة الرياضي لمدة 5 سنوات لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة، جاء التعاقد مع حمدان بعد ساعات قليلة من مواطنه محمود السلمى القادم من نادى الشجاعية الفلسطينى الشهير بـ"ميسى غزة" ، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي.

جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلي، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع الثنائي، والذى وصفهما بأحد أفضل المواهب العربية.