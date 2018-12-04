- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الأهلي يضم الفلسطيني حامد حمدان لمدة 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ضم مسئولو الأهلى الفلسطيني حامد حمدان لاعب نادي غزة الرياضي لمدة 5 سنوات لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة، جاء التعاقد مع حمدان بعد ساعات قليلة من مواطنه محمود السلمى القادم من نادى الشجاعية الفلسطينى الشهير بـ"ميسى غزة" ، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي.
جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلي، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع الثنائي، والذى وصفهما بأحد أفضل المواهب العربية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم الفلسطيني حامد حمدان لمدة 5 مواسم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .