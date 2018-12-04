شكرا لقرائتكم الأهلي يحصل على وعد أمني بالعودة لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو الأهلى مع الجهات الأمنية على استضافة ستاد القاهرة لمباريات الفريق الأحمر، بعد انتهاء أعمال الصيانة المقامة حالياً، وذلك بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها لجنة المباريات الحمراء فى هذا الصدد.

وأكد مصدر داخل إدارة النادى الأهلى أن ستاد السلام يستضيف مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء الإصلاحات فى ستاد القاهرة، والتى فور الإنتهاء منها سينتقل الأهلى للعب على ملعبه الأساسي وهو ستاد القاهرة.

كما تم الإتفاق أن يكون حضور جماهير الأهلى فى المباريات المقبلة بداية من مباراة الجونة غداً بنسبة 80 % لأعضاء النادى و20 % للجمهور العادي، كما تعهدت إدارة الأهلى بتأمين جماهيرها بشكل كامل.