شكرا لقرائتكم العشري : ندعم الحكم المصري رغم معاناتنا من التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود على أزمة التحكيم والاعتراضات الكثيرة الموجهة من جانب أندية الدوري العام وعلى رأسها الأهلي والزمالك .

و يؤيد طارق العشري دعم الحكام المصريين ومنحهم الثقة في إدارة المباريات.

وقال العشري في تصريحات خاصة، أنه يؤيد الاعتماد على الحكام المصريين في إدارة المباريات، رغم وجود الفرصة لاستقدام حكام أجانب، مشيراً أن الحكام لن يكتسبوا الثقة في ظل هذا الهجوم الموجه على التحكيم .

أضاف المدير الفني لحرس الحدود أن فريقه يعاني أيضاً من القرارات التحكيمية، إلا أنه متمسك بدعم الحكام فالصواب والخطأ وارد في القرارات طالما أن العنصر البشري هو من يديرها، وتبقى الأخطاء مقبولة طالما أنها غير متعمدة .

واختتم العشري كلامه بأنه من الجيد عدم وجود جماهير في مسابقة الدوري، في ظل هذا الهجوم على الحكام وإلا كانت الأزمة ستتخذ مسار آخر .