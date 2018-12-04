شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد مفاوضاته مع إنبي لضم حمدي فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى انبى لضم حمدى فتحى لاعب وسط الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك ورغم اغلاق الأهلى لملف ضح حمدى فتحى بسبب مغالاة انبي فى وقت سابق وبالتحديد مطلع الموسم الجاري، إلا أن الحاجة الفنية الملحة لتدعيم الوسط الأحمر جعل الأهلى يُعيد فتح ملف ضمه، خاصة وأن هناك ترحيب كبير من اللاعب لارتداء القميص الأحمر.

ورغم رفض إدارة إنبي بيع اللاعب نظراً إلى الحاجة لخدماته حتى هذه اللحظة ، إلا أن هناك إصرار من إدارة الأهلى على مواصلة المفاوضات حتى انتهاء فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.