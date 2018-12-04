شكرا لقرائتكم مورينيو: التواجد فى المربع الذهبى لا يحتاج معجزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد، أن تواجد الشياطين الحمر فى المربع الذهبى للدورى الإنجليزى، لا يحتاج إلى تحقيق معجزرة وانما تحسن النتائج فى الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات مورينيو فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة أرسنال الصعبة، والمقرر لها غدا الأربعاء، حيث قال "ستكون مواجهة صعبة ومختلفة ، أرسنال يقدم أداء رائع هذا الموسم هم يختلفون كثيراً عن الموسم الماضى، أرسنال استخدام نظام المداورة فى الدوري الأوروبى بشكل جيد".

وتابع مورينيو، قائلا "لا أعرف ما إذا كنت أقول أو لم أكن أستخدم هذه الكلمة "معجزة"، ولكن هذا ليس ما أشعر به على الإطلاق، أعتقد أن الفارق ثمانية أو تسع نقاط عن المركز الرابع، لا أعتقد أننا بحاجة إلى معجزة على الإطلاق، نحتاج إلى نتائج جيدة، ولا نحتاج إلى إهدار النقاط التى يجب ألا نفوتها، بعيداً عن معجزة، نحتاج فقط لأن نكون غير محظوظين بالمشاكل التى نواجهها، نحن بحاجة إلى بعض اللاعبين لأداء أفضل مما هم عليه، نحتاج كفريق لأداء أفضل، لكن بعيدًا عن معجزة".

وواصل المدرب البرتغالى، قائلا "المركز السابع؟ يمكنني أن أوافق أن مركز سئ لنا ، على الرغم من الاستثمار الذى حققه إيفرتون، لكننى لا أعتقد أنه سيكون أمام اليونايتد بنهاية الموسم، يعلم الجميع أن هناك ستة فرق يجب أن تبقى فى المراكز الستة الأولى، الجميع يريد إنهاء الموسم ضمن الأربعة الكبار، الآن علينا تحمل المسؤولية و العودة إلى الطريق الصحيح لحصد النقاط".

وعن تواجد مشاكل بينه وبين الفرنسى بوجبا، بعد مباراة ساوثهامبتون الأخيرة فى غرفة الملابس قال "لن ألعب هذه اللعبة مرة أخرى، يمكن للجميع أن يرى خلال المؤتمر الصحفى بعد تلك المباراة أننى لم أتحدث مع بوجبا فئ شئ أو أشير له".



مورينيو فى لقاء ساوثهامبتون

مورينيو فى المؤتمر الصحفى