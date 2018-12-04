شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي أكثر ناد جنى أرباحًا من كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن المكافآت التى صرفها إلى الأندية التى شارك لاعبوها ببطولة كأس العالم 2018، والتى أقيمت الصيف الماضى بروسيا.

وجاء نصيب أندية مصر 2.7 مليون دولار موزعة كالتالي: الأهلي 1.7 مليون والزمالك 795 ألف أى ما يعادل 14 مليون جنيه مصري وسموحة 95 ألف ووادي دجلة 76 ألف دولار.

وحصل الأهلي على نصيب الأسد بحصوله على 1.7 مليون دولار أى ما يعادل 31 مليون جنيه مصري، بعد مشاركة 6 من لاعبيه فى البطولة وهم محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير ومروان محسن وأيمن أشرف من منتخب مصر وعلى معلول مع منتخب تونس.

ويعد النادي الأهلي أكثر أندية أفريقيا حصولا على مكافآت من الفيفا بعدما تصدر الشياطين الحمر قائمة أكثر الأندية الأفريقية مشاركة فى المونديال.

وحقق الهلال السعودي أرباحًا كبيرة نظير مشاركة لاعبيه مع منتخب بلاده في كأس العالم حيث حصل على 2.024 مليون دولار أى ما يعادل 36 مليون جنيه مصري، ويليه أهلي جدة بـ1.8 مليون دولار ثم الأهلي المصري 1.7 مليون دولار والزمالك 795 ألف دولار والترجي 764 ألف دولار والشباب السعودي بـ704 ألف دولار.

وفي أفريقيا جاء الأهلي في المركز الأول ويليه الزمالك ثم الترجي التونسي والأفريقي التونسي بـ679 ألف دولار والنجم الساحلي بـ636 ألف دولار.

وأصبح مانشستر سيتى أكثر أندية العالم استفادة من عائدات الفيفا عقب مشاركة لاعبيه فى المونديال بحصوله على 5 ملايين دولار بعدما أصبح أكثر أندية العالم تواجد لاعبوه فى روسيا خلال البطولة التى توج بلقبها المنتخب الفرنسى.

وحصل ريال مدريد على 4.8 مليون دولار وبرشلونة 4.1 مليونا وباريس سان جيرمان 3.8 مليونا وتشيلسي 3.8 مليونا.