شكرا لقرائتكم أجويرو يغيب عن مواجهة مانشستر سيتى أمام واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو سيواصل الغياب عن مانشستر سيتى، وذلك فى المواجهة أمام واتفورد، والمقرر لها فى العاشرة مساء اليوم فى الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى.

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن أجويرو لم يشارك فى مران السيتى اليوم، ولم يسافر مع الفريق إلى واتفورد لخوض لقاء اليوم، وذلك بداعى الإصابة.

وكان أجويرو الذى سجل 8 أهداف حتى الآن فى البريميرليج، قد غاب عن مواجهة السيتى الأخيرة أمام بورنموث يوم السبت الماضى، ليستمر غيابه للمباراة الثانية على التوالى.



أجويرو

سيرجيو أجويرو