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إقالة بيريزو من تدريب أتلتيك بلباو

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شكرا لقرائتكم إقالة بيريزو من تدريب أتلتيك بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى أتلتيك بلباو الإسبانى، اليوم الثلاثاء، إقالة المدير الفنى إدواردو بيريزو، بسبب سوء النتائج.

وكشف النادى الباسكى أن جايزكا جاريتانو مدرب فريق الشبابا سيتولى الإدارة الفنية خلفا بيريزو بداية من غدا الأربعاء.

وكان أتلتيك بلباو قد خسر أمس الإثنين بثلاثية أمام ليفانتى فى الجولة الـ14 من الليجا، ليحتل بيلباو المركز 18 في ترتيب الليجا، برصيد 11 نقطة من 14 مباراة.

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بيريزو يرحل عن بلباو
مدرب بلباو الجديد
مدرب بلباو الجديد

 

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