الان تتابع شرطة باريس تقرر إلغاء مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه لأسباب أمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس_ الخليج 365:

قررت شرطة باريس، منذ قليل، إلغاء مباراة لكرة القدم، بين فريقي باريس سان جيرمان، ومونبيليه، وذلك لأسباب أمنية.

ولم تفصح الشرطة الفرنسية عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار.

وكان من المزمع أن يلتقي النادي الباريسي، بنظيره فريق مونبليه، السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ17 في الدوري الفرنسي، على ملعب حديقة الامراء، في الرابعة مساء بتوقيت باريس.