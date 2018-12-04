شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت يتوجه الأربعاء إلى مدريد لخوض نهائي ليبرتادوريس أمام بوكا جونيورز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني أن فريقه سيتوجه الأربعاء إلى مدريد لخوض مباراة الإياب في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم، ضد غريمه بوكا جونيورز، على رغم معارضته السابقة لإقامتها خارج الأرجنتين.

وأوضح ريفر بليت في بيان أن فريقه سيتوجه الى إسبانيا الأربعاء، على متن رحلة "تشارتر" من مطار إيزيزا" في ضواحي بوينوس آيرس.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أرجئت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر الاتحاد القاري (كونميبول) بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي. وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ كونميبول المباراة حتى إشعار آخر. وإثر اجتماع مع مسؤولي الناديين الثلاثاء، أكد الاتحاد نقل المباراة لخارج الأرجنتين، وحدد الخميس موعدا لها في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياجو برنابيو التابع لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

إلا أن ريفر الذي تعادل مع بوكا 2-2 ذهابا على ملعب الأخير، أبدى في نهاية الأسبوع الماضي اعتراضه على نقل المباراة إلى مدريد على بعد نحو عشرة آلاف كلم من العاصمة الأرجنتينية، معتبرًا أن هذه الخطوة مناقضة لطبيعة المسابقة القارية، وتضر بمشجعيه الذين ابتاعوا تذاكر لتشجيع الفريق في ملعبه.

أما بوكا، فلم يتم الإعلان رسميا بعد عن موعد مغادرته الى إسبانيا، لكن التقارير الصحافية المحلية ترجح قيامه بذلك ليل الثلاثاء الأربعاء، في أعقاب احتفالات يقيمها له أنصاره في حي بوكا بعد ظهر الثلاثاء.

وكان بوكا يطلب من الاتحاد القاري أن يطبق بحق ريفر، عقوبات تصل الى حد اعتبار الأول فائزا من دون أن يخوض مباراة الإياب، بالاستناد إلى مواد في أنظمة "كونميبول" تلحظ فرض عقوبة كهذه في حالات مماثلة، إلا أن الاتحاد القاري لم يستجب، وعاقب ريفر بإقامة مباراتين على ملعبه من دون جمهور، وبغرامة مالية قدرها 400 ألف دولار أمريكي.

وباع كل من ريفر بليت وبوكا جونيورز الإثنين خمسة آلاف بطاقة لمشجعيهما في الأرجنتين بسعر 84 دولارا للبطاقة، أي ما يوازي ربع متوسط الأجر الشهري للفرد في البلاد. ومن المتوقع أن يتم الفصل بين مشجعي الفريقين في مدرجات ملعب برنابيو الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج.