شكرا لقرائتكم الأهلي يتسلم 1.7 مليون دولار نظير مشاركة لاعبيه بكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن المكافآت التى صرفها إلى الأندية التى شارك لاعبوها ببطولة كأس العالم 2018، والتى أقيمت الصيف الماضى بروسيا. وجاء نصيب أندية مصر 2.7 مليون دولار موزعة كالتالي: الأهلي 1.7 مليون والزمالك 795 ألف وسموحة 95 ألف ووادي دجلة 76 ألف دولار. وحصل الأهلي على نصيب الأسد بحصوله على 1.7 مليون دولار أى ما يعادل 31 مليون جنيه مصري، بعد مشاركة 6 من لاعبيه فى البطولة وهم محمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير ومروان محسن وأيمن أشرف من منتخب مصر وعلى معلول مع منتخب تونس.

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