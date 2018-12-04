شكرا لقرائتكم سمير عثمان : الحكم في مصر مغلوب على أمره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لق الحكم الدولي سمير عثمان على أزمة الهجوم على التحكيم مؤخراً من جانب فرق الدوري وخاصة الأهلي والزمالك .

ويرى الحكم الدولي أن الحكم ليس ظالماً أو مظلوماً وإنما هو مغلوب على أمره، وأكد عثمان في تصريحات خاصة أن لجنة الحكم مسئولة عن حماية حكامها ولابد أن تكون قوية لتواجه أي هجوم .

أضاف سمير عثمان أن الحكام في مصر ينقصهم التركيز في اتخاذ القرارات، مشيراً أن هذا الأمر يقع على عاتق الحكم نفسه، ومن المؤكد أن لجنة الحكام تقوم بدورها في التدريبات الفنية .

واختتم الحكم الدولي كلامه بأن تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، لا تمثل هجوماً على الحكام وإنما هي تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابة من لجنة الحكام .