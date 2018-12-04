شكرا لقرائتكم الزمالك يفقد جهود الونش في ضربة البداية بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمود حمدى الونش مدافع الزمالك مهدد باستمرار الغياب عن فريقه فى انطلاقة مشواره الأفريقى لحاجته لمزيد من الوقت فى أداء البرنامج العلاجى والتأهيلى.

ويبدأ الزمالك مشواره الأفريقى بالكونفدرالية فى دور الـ32 بمواجهة الفائز من القطن التشادى وجوميدو بطل توجو وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 14 و 15 و 16 ديسمبر الجارى، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و 22 و 23 من الشهر ذاته.

ويخضع الونش فى الوقت الحالى لبرنامج علاجى وتأهيلى بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة خلال تواجده فى معسكر المنتخب الوطنى الأخير قبل مواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا ويغيب عن مباريات فريقه منذ هذا اللقاء.

ويقود محمد عبد السلام دافع الزمالك فى مباراة المصرى المقرر لها الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى بجوار محمود علاء فى ظل غياب الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإصابة.