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شكرا لقرائتكم تأجيل مباراة باريس ومونبيلية .. إعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه في الدوري، والتى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.
وجاء قرار التأجيل بعد طلب من شرطة باريس للاتحاد الفرنسي بسبب المظاهرات التى تجتاح البلاد مؤخرًا وأسفرت عن قتيل أمس.
وقال الاتحاد الفرنسى فى بيان: "تم تاجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه المقررة يوم السبت وسيتم تحديد موعد جديد لاحقًا."
ومن المقرر أن تشهد باريس مظاهرات جديدة يوم السبت دعت إليها القوى السياسية هناك، وهو ما دفع الشرطة إلى طلب تأجيل مباراة باريس سان جيرمان التى كان مقرر إقامتها فى العاصمة الرابعة عصرا.
ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 14 نقطة عن مونبيلييه الوصيف.
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