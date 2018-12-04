شكرا لقرائتكم بالفيديو .. مقدم حفل الكرة الذهبية يعتذر لأفضل لاعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لأول مرة فى العالم تفوز لاعبة بجائزة الكرة الذهبية والتى استحدثتها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بدءًا من الموسم الجاري، وجاءت من نصيب اللاعبة النرويجية آدا هيجيربيرج والتى تلعب بمركز الهجوم في فريق ليون الفرنسى.

وتمكنت هيجيربيرج من تسجيل 29 هدفًا خلال 27 مباراة خاضتها مع فريقها، كما توجت بقميص ليون بلقب دورى الأبطال الأوروبى.

وعقب الحصول على الجائزة تلقت اللاعبة صاحبة الـ23 عامًا أغرب سؤال يمكن أن يخطر على بالها فى تلك اللحظة، وجاء من مقدم الحفل الفرنسي مارتن سولفيج وقال لها: "هل يمكنك اداء ررقصة التويرك؟" فأجابت بـ "لا".

ولم يمر السؤال مرور الكرام على كل متابعى الحفل الذين انهالوا بالهجوم على المغنى الفرنسي، وهو ما دفعه إلى الاعتذار للاعبة عقب الحفل، والاعتذار لكل المشاهيدن عبر فيديو نشره على حسابه بتويتر.

وقال سولفيج: "أعتذر بكل صدق للشخص الذى قد أكون أهنته، لم أقصد أن أدعو النساء إلى رقصة تويرك، ولكن أتحدث عن أغنية سيناترا، وشاهدوا ماذا أقدم للأشخاص الذين يتابعونى على مدار 20 عاما لتعرفوا انى شخص محترم، وبالأخص مع النساء."