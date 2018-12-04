شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 دول عربية من بين 22 صوتت لصلاح فى الكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحظ النجم المصرى والعربى الأول فى كرة القدم محمد صلاح بدعم الإعلاميين العرب، كاختيارأول أول خلال التصويت على جائزة الكرة الذهبية التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول.
وصوتت دول مصر والعراق واليمن فقط لصلاح، بينما تفاوتت باقى أصوات الإعلاميين العرب بين المرشحين الآخرين وعلى رأسهم الكرواتى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الذى توج بالجائزة بعد احتكار ميسى ورونالدو لها فى آخر 10 مواسم.
صلاح حل فى المرتبة السادسة ضمن المرشحين الـ30 للجائزة بعدما جمع 188 صوتا.
وتنص قواعد الجائزة على تصويت إعلامى واحد فقط من كل دولة تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم.
صلاح حصل على دعم ثلاث دول عربية فقط للفوز بالجائزة من بين 22 دولة نستعرضها كالتالى:
شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 دول عربية من بين 22 صوتت لصلاح فى الكرة الذهبية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .