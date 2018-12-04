شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 3 دول عربية من بين 22 صوتت لصلاح فى الكرة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يحظ النجم المصرى والعربى الأول فى كرة القدم محمد صلاح بدعم الإعلاميين العرب، كاختيارأول أول خلال التصويت على جائزة الكرة الذهبية التى تمنحها مجلة فرانس فوتبول.

وصوتت دول مصر والعراق واليمن فقط لصلاح، بينما تفاوتت باقى أصوات الإعلاميين العرب بين المرشحين الآخرين وعلى رأسهم الكرواتى لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الذى توج بالجائزة بعد احتكار ميسى ورونالدو لها فى آخر 10 مواسم.

صلاح حل فى المرتبة السادسة ضمن المرشحين الـ30 للجائزة بعدما جمع 188 صوتا.

وتنص قواعد الجائزة على تصويت إعلامى واحد فقط من كل دولة تندرج تحت مظلة الاتحاد الدولى لكرة القدم.

صلاح حصل على دعم ثلاث دول عربية فقط للفوز بالجائزة من بين 22 دولة نستعرضها كالتالى: