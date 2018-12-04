شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يبحث عن مهاجم بين أجانب الدورى المصرى فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود أن الفريق حدد احتياجاته من التدعيمات اللازمة فى الميركاتو الشتوى يناير المقبل.

وقال العشرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفريق الحدودى يحتاج للتدعيم فى مركز الهجوم فقط، فالفريق يمتلك عناصر جيدة فى باقى المراكز.

وأضاف العشرى أن حرس الحدود يبحث عن مهاجم بين الأجانب المحترفين فى الدورى العام وسيتم الاستقرار على مهاجم الفريق فى الفترة المقبلة.

ويحتل حرس الحدود المركز التاسع بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 18 نقطة، جمعها من 16 مباراة، حيث فاز الحرس فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 أخرى وخسر فى مثلهم.