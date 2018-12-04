شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغنى يغيب عن مران الزمالك الجماعى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يشارك محمد عبد الغنى مدافع الزمالك فى المران الجماعى للفريق الأبيض، اليوم، بسبب معاناته من إصابة، ليؤدى برنامجا علاجيا وتأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبى.

ويعانى محمد عبد الغنى من الإصابة بجرح فى القدم ليؤدى تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش المران الجماعى للزمالك بناء على تعليمات الجهاز الطبى.

ويغيب محمد عبد الغنى عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصرى مساء الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز بسبب الإيقاف.

ويقود محمد عبد السلام دفاع الزمالك فى مباراة المصرى المقرر لها الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة للدورى بجوار محمود علاء فى ظل غياب الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإصابة.