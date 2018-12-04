شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو الغار يتأهل لدور الـ16 ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز محمد أبو الغار المصنف العاشر عالمياً، على مواطنه شهاب عصام فى المباراة التى جمعت الثنائى المصرى، فى دور الـ32 ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 35 دقيقة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى 11-3، 11-8، 11-7.

خسر كريم الحمامى أمام نظيره الإنجليزى جورج باركر بنتيجة 3 /1، فى مباراة استغرقت 70 دقيقة، ليودع البطولة من دور الـ32.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى 12-14، 11-5، 11-4، 11-7.



كريم الحمامي

وتعد بطولة بلاك بول، التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات فى الاسكواش، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار.

ويشارك بالبطولة 48 لاعباً هم الأفضل من القارات الخمس، ويشارك فيها من المصنفين المصريين كل من محمد الشوربجى المصنف الأول وعلى فرج المصنف الثانى، طارق مؤمن المصنف الرابع، بالإضافة إلى كريم عبد الجود ومحمد أبو الغار المصنفين التاسع والعاشر.