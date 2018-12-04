شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش مع رئيس اتحاد الكرة استصافة بطولة أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بالوزارة.

ومن المنتظر أن يناقش وزير الشباب والرياضة عددا من الملفات الرياضية المطروحة على الساحة الرياضية وأبرزها دراسة تقديم مصر لطلب استضافة بطولة الأمم الأفريقية بعد إعلان الاتحاد الأفريقى سحب البطولة من الكاميرون.

وكان وزير الرياضة قد ناقش مع أبو ريدة فى الأيام القليلة الماضية، تنظيم مصر لبطولة أفريقيا.

يذكر أن هناك اقتراحا بتقديم ملف مشترك بين مصر والمغرب لاستضافة البطولة، وهو ما ستتم مناقشته خلال اجتماع اتحاد الكرة بناء عل اقتراح بعض أعضاء الجبلاية.