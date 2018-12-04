شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: تساؤلات سيد عبد الحفيظ مشروعة.. والحكام فى مصر ينقصهم التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الحكم الدولى سمير عثمان على أزمة الهجوم على التحكيم مؤخراً من جانب فرق الدورى، خاصة الأهلى والزمالك.

ويرى الحكم الدولى أن الحكم ليس ظالماً أو مظلوماً وإنما هو مغلوب على أمره، وأكد عثمان فى تصريحات خاصة أن لجنة الحكم مسئولة عن حماية حكامها ولابد أن تكون قوية لتواجه أى هجوم.

وأضاف سمير عثمان أن الحكام فى مصر ينقصهم التركيز فى اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يقع على عاتق الحكم نفسه، ومن المؤكد أن لجنة الحكام تقوم بدورها فى التدريبات الفنية.

واختتم الحكم الدولى كلامه بأن تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، لا تمثل هجوماً على الحكام، وإنما هى تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابة من لجنة الحكام.