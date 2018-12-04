موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل والغيابات.. وصدمة لكوب

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بيرنلي، في العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه القاتل في اللحظات الأخيرة أمام إيفرتون، بهدف دون رد.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة الانتصارات لمطاردة مان سيتي على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بـ36 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي بيرنلي في المركز الـ19 بـ9 نقطة.

صلاح يبحث عن التألق

وسيحاول النجم المصري محمد صلاح إستعادة التألق، بعد غيابه عن التهديف خلال المباراة السابقة أمام إيفرتون.

ويمتلك الفرعون في الدوري الإنجليزي 7 أهداف حتى الآن، ويسعى لزيادة رصيده للاقتراب من المنافسة على لقب هداف البريميرليج، والتي يتصدرها أوباميانج بـ10.

وفاز صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر، في ليفربول، بعد الأداء الكبير الذي قدمه في الفترة الأخيرة.

كما حصل على المركز الثالث بعد مودريتش ورونالدو في لقب أفضل لاعب في العالم، ودخل ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول، بالإضافة إلى ترشيحه من جانب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والكاف للمنافسة على لقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018.

وقدم صلاح موسما استثنائيا، مع الليفر العام الماضي، وأصبح محط أنظار كبار أندية العالم، حيث تُوج بلقب هداف الدوري الإنجليزي بـ32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنهام، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية والعربية يحقق هذا الإنجاز.

تشكيل وغيابات ليفربول

يغيب عن ليفربول شامبرلين المصاب، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة السنغالي ساديو ماني، بعد تعرضه لكدمة في لقاء إيفرتون، وفي حال غيابه سيدفع يورجن كلوب بشاكيري بدلا منه.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - تيرنت أليكساندر آرنولد

جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD 1، بتعليق: محمد الكواليني.