شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلى مع جوزيه

كتبت لبنى عبد الله فجر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة مدوية عن مفاوضات مسئولى النادى الأهلى مع المدرب البرتغالى مانويل جوزيه لقيادة الفريق خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون. وقال شوبير عن مفاوضات الأهلى مع مانويل جوزيه فى برنامجه الإذاعى ساعة مع شوبير "جوزيه التقى مع سيد عبد الحفيظ وتحدثا عن فكرة وجود جوزيه كمستشار أو مساعدة فنية ورفض جوزيه أن يكون مديرا فنيا للأهلى". وأضاف شوبير: "جوزيه وافق أن يساعد المدير الفنى الجديد للأهلى فقط، ورفض منصب المدير الفنى".

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