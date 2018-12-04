رسميًا.. تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه بسبب مظاهرات فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الفرنسى لكرة القدم عن تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه والتى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وأكد الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر "تويتر" أن قرار الاتحاد الفرنسي بتأجيل المباراة جاء بناء على طلب من الشرطة المحلية - كما أفادت شبكة بي ان سبورتس- بسبب الأوضاع غير المستقرة التي تشهدها فرنسا خلال الوقت الحالي.

وقال الاتحاد الفرنسى فى بيانه: "تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه المقررة يوم السبت على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقًا".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورج غدًا في الجولة الـ16 يتصدر جدول ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 43 نقطة بينما يحتل مونبيلييه وصافة الجدول برصيد 29 نقطة.