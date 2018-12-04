لماذا تراجع صلاح في جائزة فرانس فوتبول؟.. 3 اختلافات حدثت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشف مجلة فرانس فوتبول، عن جائزة البالون دور لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها المجلة الفرنسية، لعام 2018، والتي حل فيها النجم المصري محمد صلاح في المركز السادس.

وفاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، بالجائزة، ليتوج بجميع الجوائز هذا العام، بعد جائزتي أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم "ذا بيست" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما استمر النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو في المركز الثاني كما في الجوائز السابقة، فيما خرج الفرعون المصري محمد صلاح من قائمة أفضل 3 لاعبين، لينال المركز السادس في قائمة اللاعبين الأفضل.. للتعرف على القائمة كاملة إضغط هنا

ونال صلاح المركز الثالث في جائزتي أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في العالم "ذا بيست"، خلف الثنائي مودريتش ورونالدو.

وتختلف الجائزة التي تمنحها فرانس فوتبول عن جائزة ذا بيست التي تمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم، حيث يغيب دور 3 عوامل، وهم أصوات المدربين، وأصوات قادة منتخبات العالم، بالإضافة لصوت الجمهور.

كما تختلف فرانس فوتبول، عن جائزة أفضل لاعب في أوروبا، في غياب 80 مدرب للاندية التي شاركت في بطولات أوروبا للاندية، حيث تقتصر "البالون ور" على الصحفيين.

فرانس فوتبول

وتُمنح جائزة البالون دور وفقا لثلاثة معايير وهي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية للاعب.

وتم التصويت عن طريقة مجموعة من الصحفيين من جميع أنحاء العالم، إذ يحق لكل منهم اختيار خمس لاعبين، وكل لاعب منهم يحصل على نقاط كالتالي: ست نقاط، أربع نقاط، ثلاث نقاط، نقطين ، نقطة واحدة.

جائزة أفضل لاعب في أوروبا

بعد دمج جائزتي فرانس فوتبول، والفيفا عام 2011، قام الاتحاد الأوروبي بمبادرة من ميشيل بلاتيني رئيس يويفا وقتها، بتدشين تلك الجائزة، حيث تُمنح لأفضل لاعب في القارة الأوروبية، بغض النظر عن جنسيته، ويتم الحكم على مستوى اللاعب بجميع المسابقات المحلية والقارية والدولية.

ويتم اختيار القائمة المختصرة لثلاثة لاعبين من قبل هيئة محلفين تضم 80 مدربًا للأندية التي شاركت في مراحل المجموعات من دوري أبطال أوروبا (32) و الدوري الأوروبي (48) ، بالإضافة إلى 55 صحفيًا يتم اختيارهم من قبل مجموعة وسائل الإعلام الرياضية التابعة للاتحاد الأوروبي (ESM) وتمثل كل من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

ويقوم أعضاء لجنة التحكيم باختيار أفضل ثلاثة لاعبين حيث يحصل الأول على خمس نقاط ، بينما يحصل الثاني على ثلاث نقاط أم الثالث فيحصل على نقطة واحدة، ويحظر على المدربين التصويت للاعبيهم.

وتفوق ميسي في ذلك الاستطلاع على الثلاثي الذين سبقوه في جائزة فرانس فوتبول، وهم الفرنسيان أنطوان وجريزمان، وكيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي على الترتيب.

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جائزة فيفا "ذا بيست"

أما جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، والتي انفصلت عن فرانس فوتبول عام 2016، فدفع تألق صلاح أوروبيا وفي الدوري الانجليزي، إلى دخول تلك القائمة القصيرة للأفضل في العالم

تقوم لجنة كرة القدم في فيفا باختيار 10 لاعبين تنحصر المنافسة بينهم على جائزة أفضل لاعب في العام للعام الحالي، بناء على ما حققوه في الفترة بين 3 يوليو 2017، وحتى 15 يوليو 2018.

ويتم ترتيب اللاعبين وفقا للمعايير التالية:

نسبة تصويت الجماهير 25 %

50% مقسمة بين مدربي وقادة جميع المنتخبات الدولية

وتبقى نسبة 25% لممثلي وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم بواقع صحفي متخصص عن كل دولة لديها منتخب يشارك في بطولات الفيفا.

ويحصل صاحب المركز الأول في كل صوت على خمس نقاط، ثم ثلاث نقاط لصاحب المركز الثاني، ونقطة للثالث.

ومن بين قادة ومدربي منتخب العالم، قام 129 دولة بوضع محمد صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم ليدخل القائمة المختصرة لاختيار الأفضل في العالم.

وتفوق صلاح في تلك الجائزة على منافسوه الذين سبقوه في فرانس فوتبول "جريزمان، ومبابي، وميسي".

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