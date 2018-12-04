وزير الشباب والرياضة يشيد بمسيرة الاتحاد السكندري في كأس زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- د ب أ

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على تهنئة نادي الاتحاد السكندري بالفوز على الزمالك والتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب لكرة القدم.

والتقى صبحي اليوم الثلاثاء بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة المصرية القاهرة ، بالمهندس محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ، لبحث عدد من الموضوعات الهامة الخاصة بنادي الاتحاد.

وقال الوزير إن نادي الاتحاد يسير بخطى ثابتة في بطولة كأس زايد متمنيا له مزيدا من الانتصارات ومواصلة المشوار في البطولة.

وناقش وزير الشباب والرياضة مع رئيس نادي الاتحاد السكندري ، سبل دعم النادي على صعيد المنشآت الرياضية ، وكذلك بحث فرص الاستثمار للنادي بفرعيه القديم والجديد ، مؤكدا على أن نادي الاتحاد السكندري له قيمة كبيرة كأحد أهم الأندية الشعبية

والجماهيرية ، "وسوف نقدم له كل الدعم المناسب وفقا للميزانيات المتاحة".

وفي المقابل ، أثنى محمد مصيلحي على جهود وزير الشباب والرياضة ودعمه الشامل والمتواصل للأندية الشعبية والجماهيرية وخصوصا نادي الاتحاد ، الذي يمثل قيمة كبيرة عند جماهير مدينة الاسكندرية ، مؤكدا أن الفترة الحالية والمستقبلية سوف تشهد مزيدا من الدعم والتطوير ، على الصعيدين الاستثماري والرياضي.

وكان الاتحاد السكندري قد تأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية إثر فوزه على الزمالك 4 / 3 بضربات الجزاء الترجيحية ، حيث فاز الزمالك ذهابا 1 / صفر وخسر إيابا صفر / 1 ، لتحسم بطاقة التأهل عبر ضربات الترجيح يوم الجمعة الماضي.