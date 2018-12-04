رياضة | مهاجم الأهلي مطلوب في إنبي

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يرغب مسؤولو نادي إنبي في التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك بناء على رغبة علي ماهر، المدير الفني لإنبي، الذي طلب ضم صفقة هجومية، لعدم وجود بديل للنيجيري عودة مارشال.

ويرغب إنبي في استغلال تواجد عمرو جمال في قائمة الانتظار، ومن المنتظر حسم الصفقة سواء بالبيع النهائي أو الإعارة.