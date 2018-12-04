رياضة | يلا شوت Al Ahli بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي السعودي بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

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يلا شوت Al Ahli بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر رابط يوتيوب كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مباراة قوية منتظرة بين الفريق السعودي والفريق الجزائري يسعى كل فريق إلى الفوز من أجل التأهل مع الثمانية الكبار، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز أهلي جدة بنتيجة هدف مقابل لاشيء وهي بالطبع نتيجة غير مطمئنة ويسعى الفريق بالحفاظ على شباكه بينما يدهل وفاق سطيف ساعيًا إلى الفوز بفرق هدفين من أجل العبور لدور الـ 8.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسابعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر ان تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة وتنقل قناة أبو ظبي الرياضية 1 وسط ترقب جمهور الفريقين.

يلا شوت Al Ahli بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

توقيت مباراة الاهلي ووفاق سطيف

7:30 مساءاً بتوقيت السعودية .6:30 مساءاً بتوقيت مصر .6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .6:30 مساءاً بتوقيت لبنان .7:30 مساءاً بتوقيت العراق .6:30 مساءاً بتوقيت السودان .7:30 مساءاً بتوقيت اليمن .6:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .5:30 مساءاً بتوقيت تونس .5:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .5:30 مساءاً بتوقيت المغرب .8:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.7:30 مساءاً بتوقيت البحرين.8:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.7:30 مساءاً بتوقيت الكويت .7:30 مساءاً بتوقيت قطر.4:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.7:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .4:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

يلا شوت Al Ahli بث مباشر الاهلي ووفاق سطيف اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

مشاهدة مباراة الاهلي ووفاق سطيف بث مباشر