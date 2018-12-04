رياضة | حوار|علي أحميد نجم كرة الطائرة الليبية: الإعلام لا يساندنا وهذا اللاعب الأفضل في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حوار|علي أحميد نجم كرة الطائرة الليبية: الإعلام لا يساندنا وهذا اللاعب الأفضل في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى "الخليج 365 الرياضي" علي أحميد نجم الكرة الطائرة في ليبيا وأجرى معه حوارا تحدث فيه عن بداياته مع اللعبة وطموحاته، جاءت تفاصيل الحوار كالتالي"

حدثنا عن بداياتك مع اللعبة؟

كانت في عام 2008 بعدما شاهدت وتابعت عن كثب البطولة الافريقية للأندية والتي أقيمت في مصراته في ليبيا وبشكل عام مدينتي معروفة بممارسة لعبة الكرة الطائرة وهذا ما دفعني لإكمال اللعبة.

ماذا عن طموحاتك مع الكرة الطائرة؟

التتويج ببطولة افريقية وعربية وأن أتوج من جديد بأفضل ليبرو في افريقيا.

في رأيك.. ما مدى مساندة الاتحاد الليبي للعبة؟

الإعلام في ليبيا لا يساند الرياضة كثيراً وخاصة الكرة الطائرة بكل أسف.

من هو أفضل لاعب مصري في رأيك؟

الأفضل في تاريخ مصر بالنسبة لي محمد عبدالمنعم بدوي لاعب الزمالك سابق والاهلي الحالي.

ماذا عن أكثر اللحظات المؤثرة في مسيرتك؟

فقدان صديقي في الكرة الطائرة وكذلك خسارة مباراة في نصف النهائي في إفريقيا العام الماضي 3-2 أمام النجم الساحلي.. يكون شعوراً رائعاً قبل كل بطولة والمشاركة في محفل عربي أو إفريقي لكن الخسارة كانت صعبة بكل تأكيد.

ختاماً.. ما هي رسالتك للجماهير؟

أشكر كل جمهور مصر العظيم والكبير وأيضا جمهور نادينا وأود أن أقول لكل جماهير نادي السويحلي أننا سنرفع رأسهم دائماً وأهدي لهم تتويجنا الأخير ببطولة الدوري.