رياضة | "شطة" يحدد شروط مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شطة" يحدد شروط مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق عن مواصفات المدير الفني الجديد للأهلي في الفترة المقبلة والذي سيكون خليفة باتريس كارتيرون.

وقال شطة في تصريحات إذاعية :"الأهلي يحتاج مدرب كفء، لم يسبق له العمل فى مصر، فالفريق الأحمر يريد الحصول على بطولة".

وأضاف شطة:" الأهلي يركز على المدرب الأرجنتيني رامون دياز لكن مرتبه مرتفع يصل إلى 200 ألف دولار شهريا، والخطيب لديه أسماء أخرى لم يعلن عنها".