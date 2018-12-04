رياضة | تأجيل مباراة باريس سان جيرمان بالدوري بسبب المظاهرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة باريس سان جيرمان بالدوري بسبب المظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ضد مونبيلييه فى الدورى، والتى كان من المقرر إقامتها السبت المقبل، على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.
جاء ذلك القرار بعد طلب من شرطة باريس للاتحاد الفرنسى بسبب المظاهرات التى تجتاح البلاد مؤخرًا وأسفرت عن قتيل أمس.
وقال الاتحاد الفرنسى فى بيان: "تم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه المقررة يوم السبت وسيتم تحديد موعد جديد لاحقًا".
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