رياضة | الحرب مستمرة.. مورينيو ينتقد بوجبا من جديد قبل موقعة أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب مستمرة.. مورينيو ينتقد بوجبا من جديد قبل موقعة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد جوزية مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاعبه الفرنسي بول بوجبا، خاصة بعد التعادل المخيب أمام نادي ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏التايمز، إن مورينيو انتقد بوجبا بعد مباراة ساوثهامبتون في غرفة الملابس، واتهمه بعدم احترام قميص اليونايتد بالنظر لمستوياته السيئة التي يقدمها مع الفريق.

ورد بوجبا على مورينيو قائلًا بأنه لم يجد زملاء يمرر لهم، لأن تكتيكه لا يمنح اللاعبين حرية الحركة، والنقاش بين الطرفين كان هادئا ولم تكن هنالك مشاكل.