الان تتابع فضية وبرونزية لمنتخب التايكوندو في بطولة العالم العسكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365: اختتم المنتخب السعودي الأول للتايكوندو أمس مشاركته في منافسات بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو ، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ، بمشاركة 28 منتخباً .

وتمكن اللاعب السعودي عبدالإله عسيري من الوصول لنهائي وزن تحت (54) كجم والظفر بالميدالية الفضية بعد فوزه على لاعبي روسيا والصين ، كما تألق زميله حمد المبروك وحصل على الميدالية البرونزية بعد تغلبه على لاعبي بلغاريا والأكوادور .

من جانبه قدّم رئيس الوفد السعودي العميد ركن شداد العمري خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، مؤكداً أن الإنجازات السعودية متواجدة في كافة المحافل العالمية لا سيما وأن الانجاز تحقق تحت جهاز فني وطني يتمتع بالخبرة والقدرة على تحقيق الإنجازات الخارجية .

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