الان تتابع المنتخب السعودي للتايكوندو ينهي مهمته العالمية بميداليتين عالميتين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 :

اختتم لاعبي المنتخب السعودي الأول للتايكوندو مشاركتهم العالمية في منافسات بطولة العالم العسكرية الـ 24 للتايكوندو والتي اختتمت أمس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بمشاركة (28) دولة لها باع طويل في اللعبة أبرزها إيطاليا والصين وبلغاريا والبرازيل وروسيا وأيران ، وسبق المشاركة معسكراً إعدادياً بالظهران وأخر في فرنسا لمدة (9) أيام . وتمكن اللاعب السعودي عبدالإله عسيري من الوصول لنهائي وزن تحت (54) كجم والظفر بالميدالية الفضية بعد انتصاره بأصعب المواجهات على لاعبي منتخبات روسيا والصين ، وتألق زميله اللاعب حمد المبروك وقدم مستوى عريض غير أن الحظ خذله في دور الأربعة في وزن تحت (63) كجم بعد تغلبه على لاعبي منتخب بلغاريا والأكوادور وتمكن من خلالها الحصول على الميدالية البرونزية .

الجدير بالذكر أن وفد المنتخب السعودي ترأسه العميد الركن شداد العمري و العقيد فهد الصعيري رئيساً للفريق وعضو اللجنة الفنية بالسيزم الحكم الأولمبي أبوبكر كردي وإداري الفريق بريقع الشمري ومحاسب البعثة عبدالمحسن المعمر وأخصائي العلاج الطبيعي عبدالرحمن الشراري ومدربا الفريق الوطنيين محمد القحطاني وفهد الدويسان وعبدالمحسن المعمر ممثل مالي .

من جانبه قدّم رئيس الوفد العميد الركن شداد العمري خالص التهاني والتبريكات لمقام خادم الخرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات العسكرية ولسمو ولي العهد وزير الدفاع مبيناً بأن الانجازت السعودية متواجدة في كافة المحافل العالمية لا سيما وأن الانجاز تحقق تحت جهاز فني وطني يتمتع بالخبرة والقدرة على تحقيق الإنجازات الخارجية .