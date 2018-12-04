شكرا لقرائتكم خبر عن فريق كرة السلة بالأهلي في معسكر مغلق قبل مواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي معسكرًا مغلقا بداية من غد الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهتي الزمالك يومي الجمعة والسبت القادمين في إطار منافسات دوري المرتبط للمحترفين.

وقرر الجهاز الفني بقيادة طارق خيري دخول اللاعبين معسكرا مغلقا بأحد الفنادق، لفرص أكبر قدر من التركيز؛ من أجل الظهور بصورة طيبة خلال المباراة سعيا نحو تقديم أداء مميز والفوز خلال المباراتين.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز على نظيره الكهرباء، في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.