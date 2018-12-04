شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي لـ«فتحي» عقب مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي عقب انتهاء مباراة الجونة التي تقام غدا، ضمن منافسات الفريق ببطولة الدوري العام، وذلك لبدء مرحلة جديدة من التأهيل.
ويؤدي فتحي برنامجا علاجيا وتأهيليا بعد شكواه من إصابة في العضلة الأمامية، وتحسنت حالته في الفترة الأخيرة.
ويسابق اللاعب الزمن؛ من أجل العودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.
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