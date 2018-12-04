شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يشارك في مران الأهلي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظم وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء في مران الفريق، الذي يقام في الرابعة عصرا على ملعب التتش، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الجونة التي تقام غدا الأربعاء في إطار مواجهات الفريق ببطولة الدوري العام.

وغاب سليمان عن المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق عقب مواجهة بتروجت الأخيرة؛ بسبب الشكوى من إجهاد عضلي، ليعود ويشارك في مران اليوم.