شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه الخميس المقبل دون راحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة مران الفريق يوم الخميس المقبل؛ استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الأحد، ضمن مباريات الفريق ببطولة الدوري العام.

ويؤدي الأهلي مرانه صباح يوم الخميس المقبل بدون راحة؛ بسبب ضيق الوقت ما بين لقاءي الجونة الذي يقام غدا، والطلائع يوم الأحد المقبل.

ويرغب الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من مباريات الأهلي المؤجلة في بطولة الدوري العام للتقدم بخطوات ثابتة نحو مكانة الفريق في ترتيب جدول المسابقة.