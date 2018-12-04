شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا للجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الجونة التي تقام غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران يعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا للمبيت بأحد الفنادق.

ويسعى الجهاز الفني لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذي حققه الأهلي على بتروجت في بطولة الدوري العام.

وعقد يوسف، جلسات مع اللاعبين؛ لتحفيزهم قبل مواجهة الغد.