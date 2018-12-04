تعرف علي مباريات اليوم بالدوري الإنجليزي وكأس زايد

تقام اليوم عدة مباريات في بطولات كأس زايد للاندية الأبطال، والدوري الإنجليزي، وكأس ملك إسبانيا.

وتقام المباريات في التوقيتات التالية:

كأس زايد للأندية الأبطال

6:30 .. أهلي جدة السعودي – وفاق سطيف الجزائري .. إياب دور الـ16.. أبو ظبي الرياضية

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد – كارديف سيتي.. 9:45

برايتون – كريستال بالاس.. 9:45

بورنموث – هيديرسفيلد تاون (رمضان صبحي).. 9:45

واتفورد – مانشستر سيتي .. 10:00 .. عبر قناة beIN SPORTS HD 2

كأس ملك إسبانيا

فالنسيا – إيبرو 8:30.. بى أن سبورت 3 HD

خيتافي – قرطبة 8:30

رايو فاييكانو – ديبورتيفو ليجانيس 9:30

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